استمرار حبس سائق متهم بدهس شاب أثناء عبوره الطريق بالخليفة 15 يوما

كتب سليم على

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس سائق سيارة نقل 15 يوماً على ذمة التحقيقات لاتهامه بدهس شاب أثناء عبوره الطريق بمنطقة الخليفة.

وطالبت النيابة بسرعة التحريات حول الواقعة، وأمرت بعرض السائق على المعمل الكيميائي بمصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات لبيان تعاطيه مواد مخدرة أثناء قيادة السيارة من عدمه، كما أمرت باستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم حول الواقعة.

تفاصيل الواقعة

بدأت الواقعة بتلقى قسم شرطة الخليفة، بلاغًا من الأهالي بوقوع حادث ووجود جثة شاب بمنطقة الخليفة بالقاهرة، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث.

وتبين من الفحص أن الضحية يدعى "ع . ا"، 30 سنة، أثناء عبوره الطريق فوجئ بسيارة نقل مسرعة أطاحت به، ما أدى إلى مصرعه في الحال وجرى تحرير محضر بالواقعة ونقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، وإخطار جهات التحقيق.