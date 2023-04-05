استعدادات أمنية لتأمين مباراة الأهلي والمحلة الليلة

كتب محمود عبد الراضي

أنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين مباراة الأهلى وغزل المحلة المقرر لها التاسعة والربع مساء اليوم الاربعاء، باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الأفريقية غرف عمليات لتأمين دخول الجماهير واللاعبين وطاقم التحكيم.

ويسعى المارد الأحمر لمواصلة الانتصارات في الدوري المصري بعد الفوز على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف في أخر ظهور بالمسابقة ، ضمن خطته لاستعادة درع الدوري الغائب عن خزائن القلعة الحمراء منذ موسمين.

وانطلقت النسخة 64 من منافسات الدورى المصرى الممتاز فى 18 أكتوبر 2022، وكانت نسخته الأولى عام 1948، وتعتبر البطولة من الأفضل على الإطلاق فى الشرق الأوسط وأفريقيا.

الأهلى هو البطل التاريخى للدورى المصرى بعدما حقق اللقب 42 مرة، أما الزمالك فهو ثانى أكثر الأندية حصولاً على البطولة بإجمالى 14 مرة، ويأتى الإسماعيلى فى الترتيب الثالث وبفارق كبير أيضًا عن الوصيف، بعدما فاز بالمسابقة طيلة تاريخه فى ثلاث مناسبات فقط.

الزمالك حصد اللقب فى آخر موسمين، ليواصل سيطرته على صورة الألقاب المحلية فى المواسم القليلة الماضية، فيما احتل بيراميدز المركز الثانى فى منافسات موسم 2021-22، متفوقًا على الأهلى الثالث.

ويشارك الأهلى فى دورى الأبطال، وبيراميدز فى الكونفدرالية، وتوج الزمالك بلقب الدورى المصرى موسم 2021-2022، وضرب الاهلى موعدا مع بيراميدز فى نهائى كأس مصر نسخة 2021-2022

ويتربع الاهلى على عرش أندية الدوري برصيد 44 نقطة بعدما لعب 18 مباراة ، وحقق الفوز في 13 لقاء وتعادل في 5 مواجهات ولم يخسر، وسجل لاعبوه 32 هدفا وتلقت شباكه 7 أهداف ومازال لديه 4 مباريات مؤجلة.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وغزل المحلة بالدوري فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.