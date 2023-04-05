اليوم السابع
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ارتفاع أسعار سجائر "ميريت" و"مارلبورو" و"إل إم".. إنفوجراف

الأربعاء، 05 أبريل 2023 10:32 م
ارتفاع أسعار سجائر "ميريت" و"مارلبورو" و"إل إم".. إنفوجراف

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قررت شركة فيليب موريس زيادة كافة أسعار منتجاتها بدءًا من غدا الخميس 6 أبريل 2023 في السوق المصري، حيث ارتفعت ميريت بأنواعها لتكون 59 جنيها، ومرلبورو بأنواعها لتسجل 54 جنيها، ومرلبورو crafted بأنواعها 44 جنيها، وسجائر أل أم بأنواعها 39 جنيها.

ارتفاع أسعار سجائر ميريت ومارلبورو وإل إم
ارتفاع أسعار سجائر ميريت ومارلبورو وإل إم

 

 الصنف                               السعر الجديد

ميريت بأنواعها                           59 جنيها

مارلبورو أحمر وجولد                   54 جنيها

مرلبورو كرافت بأنواعها                44 جنيها

إلـ إم أحمر                                 39 جنيها

إلـ إم أزرق                                39 جنيها

إلـ إم سيلفر                               39 جنيها

إلـ إم  فورورد                           39 جنيها

 


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