احتفال باليوم العالمي للرياضة وإقبال على معرض رمضان كريم بمتحف كفر الشيخ

شهد متحف كفر الشيخ، برئاسة الدكتور أسامة فريد، مدير المتحف، احتفال بيوم الرياضة العالمي الموافق يوم 6 إبريل من كل عام، استقباله مجموعة من أبطال رياضة الكيك بوكسينج بمحافظة كفر الشيخ، ونظم للقسم التعليمي بالمتحف جولة إرشادية لهم تم التعرف بها على سيناريو العرض المتحفي والمقتنيات الأثرية بالمتحف، كما نظم محاضرة لتعريف الأطفال بأهمية هذا اليوم واهم الرياضات التي مارسها المصري القديم وتطبيق ذلك في نشاط تفاعلي للأطفال، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

واختتم المتحف الاحتفالية بجولة للأطفال الأبطال بقاعات المتحف والتعرف على تاريخ أجدادهم من قدماء المصريين ، وحرصوا على التقاط الصور التذكارية بالمتحف.

كما شهد معرض رمضان كريم بمتحف كفر الشيخ، إقبالا من أهالي المحافظة، للإطلاع على مجموعة من اللوحات لوصف النبي محمد ﷺ ومصحف بخط يد الشيخ محمد عبدالعزيز الرفاعي يرجع لعام 1341هجرية، ولوحتين تشملان ورقتين من مصحف مكتوبين بخط اليد بالإضافة إلى مشكاة تحمل اسم الخديوي عباس حلمي الثاني.