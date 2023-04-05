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إكسترا نيوز: الرئيس السيسى يستقبل نظيره القبرصى في قصر الاتحادية

الأربعاء، 05 أبريل 2023 04:10 م
إكسترا نيوز: الرئيس السيسى يستقبل نظيره القبرصى في قصر الاتحادية مراسم الاستقبال
كتب أحمد عرفة

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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، بقصر الاتحادية الرئيس القبرصى نيكولاس حريستودوليدس، والذى يزور مصر في زيارته الأولى للمنطقة بعد انتخابه رئيسا للبلاد، بحسب ما بثته قناة إكسترا نيوز .

 

وفى وقت سابق أعرب الرئيس القبرصي، نيكوس كريستودوليدس، عن تطلعه إلى زيارة مصر ولقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي.

 

وقال خلال حوار أجرته قناة «القاهرة الإخبارية»: «أتطلع إلى لقاء صديقي الرئيس عبدالفتاح السيسي. وزيارة مصر مهمة جدا وهي الثانية لي للخارج بعد زيارتي لليونان، وهذا ليس مصادفة بل له رمزيته المهمة».

 

وأكد أن المباحثات سوف تتضمن عدة مواضيع مهمة جدا حول العلاقات الثنائية، والتي وصفها بالممتازة، والتي يسعى لدعمها أكثر وأكثر، «خصوصا في مجالات الطاقة والسياحة والدفاع والأمن، كما أن الأحداث ستقودنا لمناقشة القضايا الإقليمية والدولية».

 

 

 

 

 


الرئيس السيسى

مصر

رئيس قبرص

نيكولاس حريستودوليدس

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