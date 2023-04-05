اليوم السابع
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الأربعاء، 05 أبريل 2023 04:43 م
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إطلاق اسم الشهيد عبد الحليم الجندي على مدرسة مسهلة الابتدائية بالسنطة

الأربعاء، 05 أبريل 2023 03:41 م
إطلاق اسم الشهيد عبد الحليم الجندي على مدرسة مسهلة الابتدائية بالسنطة إطلاق اسم الشهيد عبد الحليم الجندي على مدرسة مسهلة الابتدائية بالسنطة
الغربية مصطفى عادل

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أكد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، على انتظام الدراسة بمدارس المحافظة وتنفيذ توجيهات وزارة التربية والتعليم الصادرة في هذا الشأن.
 
جاء ذلك خلال متابعته لمدارس قرى إدارة السنطة التعليمية، تفقد خلالها مدرسة الشهيد العقيد عبد الحليم الجندي، الإعدادية بمسهلة، والتي تم رفع لافتة باسم الشهيد على واجهتها، بعد تعديل اسم المدرسة.
 
 كما اطمأن لتوافر وسائل الأمن والسلامة بالمدرسة، وانضباط المدرسة ونظافتها، ونظافة دورات المياه، والمعمل وحجرات الأنشطة والمكتبة، وسلامة التغذية المدرسية.
 
وخلال المتابعة بالمدرسة، شهد وكيل الوزارة أعمال الصيانة الشاملة التي تتم بأحد مبانى المدرسة، حيث اطمأن إلى حسن سير العمل، وتحقيق معدل نسبة الإنجاز وفق المخطط الزمني، وتأمين المبنى تماماً، وتوافر وسائل السلامة به، حفاظاً على جميع الطلاب والعاملين. 
 
 

 


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