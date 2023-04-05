إصابة 7 أشخاص في حوادث متفرقة بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

أصيب 7 مواطنين بإصابات متنوعة، في حوادث متفرقة بمراكز محافظة كفر الشيخ، وجرى نقل المصابين عن طريق سيارات الإسعاف إلى مستشفى كفرالشيخ العام لتلقى العلاج اللازم.

تلقى مدير أمن كفرالشيخ، إخطارا بورود إشارة من المستشفى بوصول مصابين فى حوادث متفرقة وبالفحص تبين من سجلات المستشفى إصابة كل من ، "فرج.ك.ف"، 22 سنة من دفرية ، "بجروح وكدمات"، فى حادث انقلاب دراجة نارية، و "محمد.ر.أ"، 14سنة، من اسحاقة ، "بجروح متفرقة"فى مشاجرة، و"سامح.م.م" ،35سنة، من روينة ، "باشتباه كسور"، فى حادث سير.

كما أصيب، "يوسف .أ.ا"، 15سنة، من سيدى سالم ، "بقطع فى اليد اليسرى"، ادعاء إصابة بألة حادة، و"أحمد.م.ع"، 16سنة، من منية مسير، "بجروح"، ادعاء إصابة بمنشار، و"مصطفى .ح.ع"، من الحامول، "بجروح وكدمات"فى انقلاب سيارة، فيما أصيب الطفل، "محمد.ا.م"، عامين ، من طلمبات 7 "باشتباه تسمم" ، لتناول مادة غير معلومة.