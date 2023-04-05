إصابة شخص سقط من أعلى عقار بمدينة 6 أكتوبر

كتب بهجت أبو ضيف

أصيب شخص نتيجة سقوطه من أعلى عقار بمدينة 6 أكتوبر، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، ويجري رجال المباحث تحريات لكشف ملابسات الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

وتلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد سقوط أحد الأشخاص من عقار، بمدينة 6 أكتوبر.

وبإجراء التحريات تبين أن المصاب سقط من أعلى عقار، وتم نقله إلى مستشفى أكتوبر المركزي، لإسعافه، واستمع رجال المباحث لأقوال شهود عيان، لكشف ملابسات الحادث، وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.