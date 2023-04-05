إخماد حريق بمصنع غزل بفوه.. ومحافظ كفر الشيخ يطمئن على سلامة العاملين

كفر الشيخ- محمد سليمان

شب حريق بمصنع للغزل بجوار المقابر بمدينة فوه، وأصيب شخصين، الأول باختناق والثانى باصابة بسيطة فى القدم، وجرى نقلهما لمستشفى فوه المركزى.

ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ ، وائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوه، متابعة إخماد سيارات الدفاع المدنى للحريق ومنع امتداده للمصنعين المجاورين له، وتقديم الإسعافات اللازمة للمصابين.

وكانت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة، ووائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوه، تلقيا إشارة بنشوب حريق بمصنع عادل شعبان، المجاور للمقابر، وهرعت 3 سيارات دفاع مدنى، وعدد من رجال شرطة مركز فوه، ورجال المباحث، لموقع الحريق، و5 سيارات اسعاف، وتم اخماد الحريق ومنع امتداده للمصنعين المجاورين.

واطمأن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على سلامة العاملين بالمصنع، كما اطمأن على انطلاق القطار رقم 867 القادم من شربين متجه لمحطة قلين، عقب خروج جزئى عن القضبان لاحدى عرباته، وتمكن الفنيون بالمحطة من إعادته للقضبان، دون حدوث أى إصابات فى الأرواح، وانطلق القطار من محطة كفر الشيخ، لقلين، واستمرت حركة القطارات بكفر الشيخ دون تعطيل.