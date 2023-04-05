اليوم السابع
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الأربعاء، 05 أبريل 2023 04:43 م
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انطلاق قطار من محطة كفر الشيخ عقب خروج جزء من إحدى عرباته عن القضبان

الأربعاء، 05 أبريل 2023 03:24 م
انطلاق قطار من محطة كفر الشيخ عقب خروج جزء من إحدى عرباته عن القضبان قطار سكة حديد
كفر الشيخ- محمد سليمان

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شهدت محطة قطار كفر الشيخ، خروج جزء من  عربة قطار رقم 867 القادم من شربين متجها لمحطة قلين، عن القضبان، وتمكن الفنيون بالمحطة من إعادتها للقضبان، دون حدوث أي إصابات في الأرواح، وانطلق القطار من محطة كفر الشيخ، لقلين، واستمرت حركة القطارات بكفر الشيخ دون تعطيل.

وتابعت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة، أعمال الفنيين بمحطة قطار كفر الشيخ، بإعادة عربة القطار للقضبان، ولم تستغرق وقتا كبيراً، وانطلق القطار من محطة كفر الشيخ، متجها لقلين، وشهدت محطة قطار كفر الشيخ استقرار الحركة، وتوافد القطارات في موعدها.


كفر الشيخ

اخبار كفر الشيخ

محطة قطار كفر الشيخ

خروج عربة عن القضبان

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