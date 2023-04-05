أوكرانيا: روسيا تنشر 6 حاملات صواريخ فى البحر الأسود

كييف (أ ش أ)

ذكرت العمليات الجنوبية الأوكرانية، أن القوات الروسية زادت مجموعتها البحرية فى البحر الأسود إلى 15 سفينة حربية، من بينها 6 حاملات صواريخ.

وأفادت العمليات - في بيان نقلته وكالة (يوكرينفورم) الأوكرانية، اليوم الأربعاء، بأنه وسط نشاط طائرات القوات الروسية في القطاع الجنوبي الشرقي، نمت المجموعة البحرية في البحر الأسود إلى 15 سفينة حربية، بما في ذلك ما يصل إلى 6 ناقلات صواريخ، اثنتان منها غواصات؛ مما قد يشير إلى وجود تهديد كبير للغاية بضربة صاروخية.

وأوضحت أن إجمالي عدد صواريخ "كاليبر" التي أطلقت يمكن أن يصل إلى 40 صاروخا، مشيرة إلى أنه على الرغم من أنه من المحتمل جدا ألا تكون جميع ناقلات الصواريخ مجهزة، إلا أنه لا ينبغي تجاهل صفارات الإنذار من الغارات الجوية.