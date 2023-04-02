أوكرانيا: روسيا تحتفظ بثلاث سفن حربية مسلحة بـ 20 صاروخ "كاليبر" في البحر الأسود

قال المتحدث باسم الإدارة العسكرية الإقليمية في أوديسا سيرهي براتشوك، اليوم الأحد، إن روسيا تحتفظ بـ 12 سفينة في مهمة قتالية في البحر الأسود، ومن بينها ثلاث حاملات صواريخ مسلحة بنحو 20 صاروخ "كاليبر".
وأضاف براتشوك- وفقا لوكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية- "في المساء، كانت 12 (سفينة روسية) تقوم بمهمة قتالية في البحر، من بينها عدد حاملات الصواريخ ارتفع إلى ثلاث، بإجمالي 20 صاروخًا من طراز كاليبر".
وأشار إلى أن الوضع يمكن أن يتغير بسرعة بسبب الطقس العاصف، لكن احتمال وقوع ضربات صاروخية غير مستبعد.
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