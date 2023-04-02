أوكرانيا: روسيا تحتفظ بثلاث سفن حربية مسلحة بـ 20 صاروخ "كاليبر" في البحر الأسود

وأضاف براتشوك- وفقا لوكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية- "في المساء، كانت 12 (سفينة روسية) تقوم بمهمة قتالية في البحر، من بينها عدد حاملات الصواريخ ارتفع إلى ثلاث، بإجمالي 20 صاروخًا من طراز كاليبر".

وأشار إلى أن الوضع يمكن أن يتغير بسرعة بسبب الطقس العاصف، لكن احتمال وقوع ضربات صاروخية غير مستبعد.