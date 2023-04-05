"أوقاف شمال سيناء" توزع 2500 شنطة رمضان على الأسر الأولى بالرعاية

شمال سيناء ـ محمد حسين

أعلنت مديرية أوقاف شمال سيناء انها تسلمت من وزارة الأوقاف اليوم الأربعاء، الدفعة الثالثة "2500 شنطة رمضان" تحتوى على مواد غذائية "أرز، سكر، مكرونة"، وجرى تسليمها للجنة المركزية لمديرية التضامن الاجتماعى فور استلامها فى حرم ديوان عام محافظة شمال سيناء، لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية.

وتم التسليم بحضور كلٕ من لجنة مديرية أوقاف شمال سيناء بإشراف الشيخ محمود مرزوق، مدير مديرية أوقاف شمال سيناء، واللجنة المركزية لمديرية التضامن الاجتماعى برئاسة على غيط، مدير مديرية التضامن الاجتماعى، ولجنة الإشراف والمتابعة من محافظة شمال سيناء.

يذكر انه أطلقت وزارة الأوقاف بشمال سيناء ملتقى الأجيال الرمضانى بالتعاون بين مديريتى الأوقاف والشباب والرياضة تحت عنوان"مواجهة الأفكار المغلوطة والغير سوية".

اعلنت مديرية أوقاف شمال سيناء، انه إطار الدور الدعوى والتثقيفى الذى تقوم به وزارة الأوقاف من خلال برامجها المتعددة، وحرصها على تهيئة الأجواء الإيمانية فى شهر رمضان المبارك لعام 1444هـ - 2023م، من خلال الأنشطة والفعاليات التى تقوم بها الوزارة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، تحت رعاية الدكتورمحمد مختار جمعة وزير الأوقاف، للوصول بثقافة الإسلام الصحيحة إلى جميع شرائح المجتمع وأطيافه، بدأت فى شمال سيناء فعاليات برنامج ملتقى الأجيال الرمضانى عقب صلاة التراويح بالمدينة الشبابية بالعريش.

وقدم محاضرات اليوم الأول الشيخ محمود مرزوق مدير مديرية أوقاف شمال سيناء، الشيخ محمد عزام إمام وخطيب مسجد النصر بالعريش، وفقرة حوارية مفتوحة مع الحضور من الشباب والشابات والرد على الأسئلة والاستفسارات فى مختلف الموضوعات والقضايا التى تهم الشباب.