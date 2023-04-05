انطلاق ملتقى الأجيال الرمضانى بشمال سيناء

أطلقت وزارة الأوقاف بشمال سيناء ملتقى الأجيال الرمضانى بالتعاون بين مديريتي الأوقاف والشباب والرياضة، تحت عنوان "مواجهة الأفكار المغلوطة وغير السوية".

أعلنت مديرية أوقاف شمال سيناء، أنه فى إطار الدور الدعوي والتثقيفي الذي تقوم به وزارة الأوقاف من خلال برامجها المتعددة، وحرصها على تهيئة الأجواء الإيمانية في شهر رمضان المبارك لعام 1444هـ - 2023م، من خلال الأنشطة والفعاليات التي تقوم بها الوزارة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، تحت رعاية الدكتورمحمد مختار جمعة وزير الأوقاف، للوصول بثقافة الإسلام الصحيحة إلى جميع شرائح المجتمع وأطيافه، بدأت فى شمال سيناء فعاليات برنامج ملتقى الأجيال الرمضاني عقب صلاة التراويح بالمدينة الشبابية بالعريش.

شارك فى حضور اللقاء مع الشباب، الشيخ محمود أحمد مرزوق مدير مديرية اوقاف شمال سيناء، وايهاب حسن عبد الوهاب بيتا مدير مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء.

وقدم محاضرات اليوم الأول الشيخ محمود مرزوق مدير مديرية أوقاف شمال سيناء، الشيخ محمد عزام إمام وخطيب مسجد النصر بالعريش، وفقرة حوارية مفتوحة مع الحضور من الشباب والشابات والرد على الأسئلة والاستفسارات فى مختلف الموضوعات والقضايا التي تهم الشباب.

وقدم الشيخ محمود غنام فاصل من الابتهالات والأدعية النبوية ، تفاعل معها جمهور الحاضرين وحازت على إعجابهم، واشاد الحضور باللقاء، وقدموا الشكر لوزارة الأوقاف لاهتمامها بقضايا الشباب وبرامج التوعية التى تقدمها، وطالبوا بالمزيد من هذه اللقاءات.

وأعلنت أوقاف شمال سيناء حصول عددا من الأئمة على لقب الافضل أداءً فى متابعة وتنفيذ الأنشطة الدعوية بمساجد شمال سيناء خلال شهر مارس 2023 من وزارة الأوقاف وهم الشيخ عبد السلام إبراهيم الغباشى، مدير إدارة أوقاف الشيخ زويد ، وتم تكريمه وحصوله على مكافأة التميز للأفضل أداءاً فى متابعة وتنفيذ الأنشطة الدعوية خلال شهر مارس، والشيخ محمد سليمان عزام، إمام وخطيب مسجد النصر بإدارة أوقاف شرق العريش ، وتم تكريمه وحصوله على مكافأة التميز للأفضل أداءً فى النشاط الدعوى ( المنبر الثابت )، (ومجلس الإفتاء) خلال شهر مارس، والشيخ مصطفى محمد مصطفى الديهى، إمام وخطيب مسجد التيجاني الجديد ، إدارة أوقاف شرق العريش، وتم تكريمه وحصوله على مكافأة التميز للأفضل أداءاً فى النشاط الدعوى الدروس العلمية المنهجية خلال شهر، والشيخ محمود علي إبراهيم إبراهيم، إمام وخطيب مسجد آل الشاعر، إدارة أوقاف غرب العريش، وتم تكريمه وحصوله على مكافأة التميز للأفضل أداءاً فى النشاط الدعوىالبرنامج التثقيفي للأطفال خلال شهر مارس.