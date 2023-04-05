أهالى الأقصر يحتفلون بالمنشد أحمد حسن بعد نجاح أنشودته عن شهر رمضان.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

احتفل المئات من أبناء محافظة الأقصر بالمنشد الشاب أحمد حسن صاحب أنشودة "قد جاءنا رمضان" لدى عودته من القاهرة، بعد النجاح الكبير الذي حققته أنشودته على منصات السوشيال ميديا، وأصبحت تريند على المنصات المختلفة منذ بداية شهر رمضان المبارك وحتى الآن.

واستقبل المئات من شباب محافظة الأقصر الشاب المنشد على محطة سكك حديد الأقصر لدى وصوله مساء من القاهرة بعد تقديم الأنشودة الشهيرة على إحدى منصات الموسيقى، وقاموا بعمل زفة شعبية له فى شوارع المحافظة وصولاً إلى منزله فى قرية الشعبية غرب المحافظة، ونظم أهالى قرية الضبعية حفلا مميزا ابتهاجاً بابنهم الذى رفع رأس قريته أمام الجمهور حول مصر والعالم العربى والإسلامى، وذلك بحضور العمد والمشايخ والأهالي ونجوم الفن والشعراء من حول الأقصر.

وتصدرت أنشودة "قد جاءنا رمضان" التي يقوم المنشد الديني أحمد حسن، صفحات السوشيال ميديا مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الماضية، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته بمجرد أن تم طرحها، وتتحدث أنشودة قد جاءنا رمضان عن الشهر الفضيل والمغفرة وضرورة الابتعاد عن المعاصي وأعمال السيئة في هذا الشهر من أجل الفوز بالجنة.

وجاءت كلمات الأنشودة، كما يلي: (جاءنا رمضان بالذكر والقرآن تراويحنا وسجودنا تواشيحنا وركوعنا يزداد في رمضان ربنا ارحمنا وبصيامنا اقبلنا والريان ادخلنا وأجرنا من النيران.. رمضان قد جاءنا باليمن والبركات، ياغافر الزلات اكتب لنا رمضان ، نور في الأفق يدور باب الجنة مفتوح، لا يروح عطش الروح إلا باب الريان).



أهالى الأقصر يحتفلون بالمنشد أحمد حسن بعد أشهر أغنية فى شهر رمضان



فرحة الأهالى بوصول الشاب أحمد حسن



استقبال شعبى للمنشد أحمد حسن بعد قد جاءنا رمضان