أمانة مسعفين بالدقهلية عثرا على 165 ألف جنيه مع مصاب بحادث وسلماها لأقاربه

الدقهلية شريف الديب

عثر مسعف وسائق بالدقهلية على مبلغ مالي ، أثناء قيامهم بنقل مصابين بحادث على طريق السنبلاوين الزقازيق ، بعد حادث تصادم بين سيارتين نصف نقل.

وعلى الفور انتقل المسعفان جمعة رمضان وأحمد على عطا إلى مكان الحادث وأثناء نقل المصاب، بلغهم بأنه يعمل مندوب ويحمل معه 165 ألف جنيه، وخائف من ضياعهم، لأنها دين عليه بالشركه، وبالفعل قام المسعفان بالاحتفاظ بالمبلغ وتم نقله إلى مستشفي السنبلاوين العام ، وتم تحرير محضر بالواقعة، وطلب المصاب باستدعاء أحد من أقاربه وقام باستلام المبلغ.

وحررت هيئة الإسعاف المصرية في الدقهلية التابعة لإقليم الدلتا محضر تسليم أمانات و أوضحت فيه اسم المصاب «محمد ن. م.»، 46 عاما، والمبلغ وقدره 165 ألفا و700 جنيه، وتم تسليمها لشخص يدعى «محمد ح. ع.»، وحرر المحضر بهذه الأمانات ووقع الجميع عليه.

وقال جمعة رمضان 41 سنة إنه أثناء الوصول إلى زمان الحادث ، وحدنا خوف شديد من قبل المصاب بسبب المبلغ لانه عهده عليه بالشركه التى يعمل به، فقمنا بطمئنته، وتم نقله إلى المستشفي والاتصال على أحد أقاربه، وإبلاغه بما حدث وتم تسليم المبلغ له.