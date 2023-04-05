اليوم السابع
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أسماء جثة 14 مصابا في حادث انقلاب سيارة نقل بقنا

الأربعاء، 05 أبريل 2023 09:46 م
أسماء جثة 14 مصابا في حادث انقلاب سيارة نقل بقنا إسعاف- أرشيفية
قنا صابر سعيد

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لقى شخص مصرعه وأصيب 14شخصا، اليوم الأربعاء، في حادث انقلاب سيارة نقل، بالقرب من قرية المراشدة في مركز الوقف شمالي قنا، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلي المستشفى.

تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات، بانقلاب سيارة نقل بالقرب من قرية المراشدة، تقل أشخاص من قرية دندرة بقنا، وأسفر الحادث عن إصابة 15 شخصا، وتوفي منهم شخص متأثرا بإصابته.

وأسفر الحادث عن مصرع أحمد طليحي حامد،30 عامًا، وإصابة أحمد طليحي أحمد، 19 عامًا، ويوسف وهبي العبد، 15 عامًا، ومحمود علي أحمد، يبلغ من العمر 25 عامًا، وشعبان فتاح إبراهيم، يبلغ من العمر 25 عامًا، ونورهان سمير عبدالله، تبلغ من العمر 17 عامًا، وفاطمة محمود عبدالله، 19 عامًا، وعمر حماده سعيد، يبلغ من العمر 23 عامًا، وسيد شعبان محمد، يبلغ من العمر 57 عامًا، وأية رمضان، تبلغ من العمر 21 عامًا، وعبدالفتاح خليل منصور، يبلغ من العمر 60 عامًا، وهيثم محمد مصطفى، يبلغ من العمر 25 عامًا، ووعبدالرحمن حماده عبادي، يبلغ من العمر 22 عامًا، ومحمود حماده عبادي، يبلغ من العمر 19 عامًا، ومصباح فتاح إبراهيم، يبلغ من العمر 32 عامًا.

تم نقل الجثة والمصابين  إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.

 


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