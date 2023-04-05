اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 05 أبريل 2023 11:47 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

أستاذ بإعلام القاهرة: مسلسلات رمضان 2023 تناولت أفكارا بناءة

الأربعاء، 05 أبريل 2023 11:00 ص
أستاذ بإعلام القاهرة: مسلسلات رمضان 2023 تناولت أفكارا بناءة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية
كتب محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قالت الدكتورة سهير عثمان أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تلعب دور واضح ومهم  خاصة فى الإنتاج وتناول أهم الأفكار البناءة التى ظهرت آخر 3 سنوات حيث كان هناك بعض الأخطاء فى المواسم السابقة تتمثل فى التركيز على الدراما الاجتماعية ودراما الفساد، ولكن  فكرة التنوع الذى تنتهجه الشركة المتحدة تخدم فكرة اختلاف خصائص الجمهور المختلفة.
 
وأضافت الدكتورة سهير عثمان فى تصريحات لـ" اليوم السابع" أن التنويع يظهر فى مسلسلات التشويق مثل مسلسل الكتيبة 101 ويخدم رغبات الجمهور الراغبين فى الإطلاع على تفاصيل العمليات العسكرية التي شهدتها مصر ودور القوات المسلحة، وأيضا المسلسلات الدينية مثل رسالة الإمام.
 
وتابعت أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، أن تحقيق التنوع يخدم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بشكل كبير فى توسيع رقعة المشاهدة والحصول على كل أنماط المشاهدين والنسب واضحة على المقاطع المتداولة على منصات الشركة بمنصات التواصل الإجتماعى ويلبى اذواق المجتمع المصرى.
 
ووجهت الدكتورة سهير عثمان الشكر إلى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وفريق المحتوى بالشركة مؤكدة أن مسلسلات رمضان هذا العام متفوقة وخطوة تحسب لكل القائمين على المحتوى بالشركة.

جامعة القاهرة

إعلام القاهرة

اخبار مصر

المتحدة للخدمات الإعلامية

مسلسلات رمضان 2023

دراما رمضان



الموضوعات المتعلقة

النائب يسرى المغازى: الشركة المتحدة تقدم دراما واقعية تمس المجتمع

الثلاثاء، 04 أبريل 2023 11:00 ص

القومى للمرأة يكشف خطورة الزواج المبكر بعد عرض "حضرة العمدة" للشركة المتحدة

الثلاثاء، 04 أبريل 2023 10:25 ص

ماجى الحلوانى: الشركة المتحدة قدمت تنوعاً كبيراً فى دراما رمضان 2023

الثلاثاء، 04 أبريل 2023 11:58 ص

تحالف الأحزاب المصرية: مسلسلات شهر رمضان للشركة المتحدة تعزز الوعي الجمعي للمصريين

الثلاثاء، 04 أبريل 2023 03:00 م

علي الكشوطي لـextra news: الشركة المتحدة تقدم وجبة فنية للأطفال بمحتوى هادف

الثلاثاء، 04 أبريل 2023 05:51 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة