أستاذ بإعلام القاهرة: إنتاج المتحدة بدراما 2023 هام لبناء الهوية المصرية

كتب محمد صبحى

أشادت الدكتورة سحر مصطفى أستاذ الإعلام بكلية الإعلام بجامعة القاهرة ،بجهود الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية فى مسلسلات رمضان 2023، موجهة الشكر للشركة لتنوع فنون الدراما فى رمضان والتفكير فى هذا الإنتاج بهذا الشكل المتميز والمختلف عن السنوات السابقة.

وقالت الدكتورة سحر مصطفى فى تصريحات لـ" اليوم السابع" إن التوجه فى الإنتاج التاريخى والدينى ممتاز مثل مسلسل رسالة الإمام، ونحتاج له لبناء الهوية لمصرية فى إطار العولمة ومحاربة الهوية الثقافية ويعد خطوة إيجابية بشكل كبير تشكر عليه الشركة المتحدة.

وتابعت أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة ، أن التنوع الذى تقدمه الشركة المتحدة فى مسلسلات رمضان من مسلسلات تستهدف الأطفال وأخرى ذات طابع عسكرى مثل مسلسل الكتيبة 101 خطوة هامة لتعزيز الوعى والانتماء لدى الجمهور.