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عميد "إعلام القاهرة" الأسبق: دراما الشركة المتحدة فى رمضان تعزز وعى الجمهور

الجمعة، 31 مارس 2023 01:58 م
عميد "إعلام القاهرة" الأسبق: دراما الشركة المتحدة فى رمضان تعزز وعى الجمهور الدكتورة ليلى عبد المجيد أستاذ الإعلام بكلية الإعلام جامعة القاهرة
كتب محمد صبحى

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قالت الدكتورة ليلى عبد المجيد أستاذ الإعلام بكلية الإعلام جامعة القاهرة وعميد الكلية الأسبق، إن الشركة المتحدة قدمت هذا العام نوعيات من الدراما لم يتم تقديمها لفترات طويلة، مثل الدراما الدينية والتاريخية، موضحة: "حتى الآن كنا نشاهد الأعمال الدرامية الدينية القديمة كونها أعمالًا خالدة لدى الجمهور، وما تفعله الشركة المتحدة الآن اتجاة إيجابى لعودة هذه النوعيات من الأعمال الدرامية".

 

وأضافت الدكتورة ليلى عبد المجيد فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن دراما الشركة المتحدة هذا الموسم متنوعة وتتناول المشكلات المجتمعية والأعمال الكوميدية والدينية، مشيرة إلى أن بعض الأعمال تتناول قضايا أخرى وهو جهد كبير مبذول فى هذا الاتجاه، كما أن  بعض الأعمال 15 حلقة اتجاه جيد يحقق التنوع، ويقضى على الملل والمد فى الأعمال عكس السابق .

 

وتابعت أستاذ الإعلام، أن الأعمال التاريخية التى انتهجتها مثل الاختيار على مدار المواسم تؤرخ لتضحيات القوات المسلحة والشعب والشرطة وكلها أعمال مهمة، وتحقق قبول كبير ودعم الانتماء للوطن وتعليم الأجيال الشابة الوطنية، وتعزيز وتنمية قيم الانتماء. 


التعليم العالى

اخبار مصر

اخبار مصرية

ليلى عبد المجيد

الشركة المتحدة



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