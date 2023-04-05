أبرز ما حدث فى 14 رمضان.. سيطرة المسلمين على مدينة سرقوسة فى صقلية

كتب لؤى على

1- سيطرة المسلمين على مدينة سرقوسة فى صقلية

فى الرابع عشر من شهر رمضان عام 264هـ الموافق 19 مايو 878م سيطر المسلمون على مدينة سرقوسة فى جزيرة صقلية.

2- تولى طومان باى حكم مصر

فى مثل هذا اليوم 14 من رمضان 922هـ، 11 من أكتوبر 1416م ولاية السلطان، طومان باي، الحكم فى مصر بعد مقتل السلطان المملوكى قانصوه الغوري، فى معركة مرج دابق، وهو آخر سلاطين الدولة المملوكية، وبمقتله سقطت الدولة فى قبضة العثمانيين، وأصبحت مصر ولاية عثمانية بعد أن كانت مقرًّا للخلاقة العباسية الثانية.

3- ولاية السلطان حسن بن الناصر محمد قلاون:

هو الناصر أبو المعالى حسن بن الناصر محمد بن قلاون، وهو السابع من أولاد الناصر محمد بن قلاون، ولد فى سنة (735هـ - 1334 م)، ولى الحكم سنة 748 هجرية، 1347م بعد أخيه الملك المظفر سيف الدين حاجى وعمره 13 عامًا، وهو صاحب أعظم أثر إسلامى فى مصر، المعروف باسم مدرسة السلطان حسن.