محافظ أسوان يسلم كراسى متحركة لـ10 حالات من ذوى الهمم.. صور

أسوان – عبد الله صلاح السبيع

سلم اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان ، كراسي متحركة لـ10حالات من ذوى الهمم من مصابي الشلل الرباعي والدماغي من الأطفال والكبار، وذلك بدعم من فرع الغرفة التجارية بأسوان، وبحضور الدكتور عز الصادق، المنسق العام لمبادرة الناس لبعضهم، وذلك استمراراً لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوفير أوجه الرعاية للبسطاء والأسر الأكثر احتياجا، وتحت مظلة المبادرة الإنسانية " الناس لبعضهم".

وأشاد محافظ أسوان، في بيان صحفى، بفرع الغرفة التجارية برئاسة محمد أبو القاسم، ومشاركتها المجتمعية الفعالة مع باقى المؤسسات والجهات المعنية لدعم ومساندة أنشطة المبادرة الرائدة "الناس لبعضهم" والتى أصبحت مظلة إنسانية ومجتمعية هادفة لرعاية البسطاء والأسر الأكثر احتياجا منذ إطلاقها فى مارس 2020.

وأشار إلى أن ذلك يتواكب مع الجهود المبذولة لدعم وتعزير المحاور والأهداف الرئيسية للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ومنها تحقيق التمكين الاقتصادى والتكافل الإجتماعى بمعناه الشامل بين شرائح المجتمع، والمساهمة فى رفع المعاناة عن كاهل الأسر والمواطنين الأكثر احتياجا والعمل على دعمهم فى مواجهة متطلبات الحياة المعيشية.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة غادة أبو زيد، نائب محافظ أسوان، أن مبادرة الناس لبعضهم تواصل فعالياتها وأنشطتها المستمرة لخدمة الحالات الإنسانية والتخفيف عن كاهل الفئات غير القادرة، وتم توزيع 1700 شنطة رمضانية على الحالات المسجلة بقاعدة بيانات المبادرة، بالإضافة إلى توزيع 300 كرتونة سلع ومنتجات غذائية للأسر المقيمة بحي السلام بالعلاقى.

وأشارت إلى أن ذلك يتوازى مع توفير الملابس للأيتام بدار رعاية البنين والبنات ودار رعاية السيدات المسيحية، وذلك للمساهمة في رسم البهجة وإدخال السرور على قلوبهم، بمناسبة قرب الاحتفال بالأعياد المختلفة القادمة للمسلمين والمسيحيين فى آن واحد.