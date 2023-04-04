حسن الخاتمة.. وفاة شاب أثناء تأدية صلاة الفجر بالمسجد فى رمضان بكوم أمبو

أسوان – عبد الله صلاح السبيع

لفظ شاب أنفاسه الأخيرة ولقى ربه وهو داخل المسجد يؤدى صلاة الفجر اليوم خلال شهر رمضان، وذلك في مسقط رأسه بقرية أقليت التابعة لمركز كوم أمبو بمحافظة أسوان.

تفاصيل الواقعة بدأت، عندما وصل الشاب حسين محمود دنقل، 32 سنة، من قرية أقليت التابعة لمركز كوم أمبو بمحافظة أسوان، إلى المستشفى المركزى بمدينة كوم أمبو لمحاولة إسعافه بعد تعرضه لسكتة قلبية مفاجئة ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة.

وبسؤال أسرته ومرافقوه، تبين أن الشاب يعمل في محافظة البحر الأحمر بوظيفة خدمات بترولية، وحصل على أجازة لقضاء بعض الأيام من شهر رمضان وسط أسرته وزوجته وأولاده، وأثناء توجهه لأداء صلاة الفجر في المسجد اليوم، توفى وهو يؤدى ركعتى السنة قبل الفريضة، ليلقى ربه وهو في الصلاة.

واشتعل موقع التواصل الاجتماعى حباً وتعاطفاً مع الشاب الذى وصفوا وفاته بـ" حسن الخاتمة " وهو يصلى الفجر في المسجد بعد لحظات من بدء صيام يوم جديد من أيام شهر رمضان، وأكد أصدقاء الشاب ومعارفه، أنه كان طيباً ويتصف بحسن الخلق والأمانة، وذكر أحدهم أنه أضاع مرة حقيبته وكان بها أوراقاً ومبلغ مالى كبير وفوجئ بالشاب حسين يطرق باب بيته ويعيدها له مرة أخرى.