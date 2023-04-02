5 علامات تدل على إصابتك بمرض التصلب المتعدد.. منها ضعف الرؤية

كتبت ميرفت رشاد

مشاكل التوازن مرض التصلب العصبي المتعدد هو اضطراب في المناعة الذاتية يتسبب في مهاجمة جهاز المناعة في الجسم عن طريق الخطأ لخلايا الجسم السليمة، ما يؤدي إلى إتلاف غطاء الأعصاب، يمكن أن يؤدي هذا إلى أعراض عصبية يمكن أن تكون واسعة النطاق ومربكة ومعوقة، وإليك 5 علامات تشير إلى احتمال إصابتك بالتصلب المتعدد، وفقًا لما نشره موقع "eatthis".

مشاكل التوازن والدوخة شائعة لدى الأشخاص المصابين بمرض التصلب العصبي المتعدد، ويمكن أن تحدث في وقت مبكر من مسار المرض، وفقًا لما أكدته باربرا جيسر، طبيبة الأعصاب وأخصائية مرض التصلب العصبي المتعدد في معهد باسيفيك لعلوم الأعصاب ، كاليفورنيا قائلة: "غالبًا ما يتم وصفهم بالشعور كما لو أن شخصًا ما مخمور، أو يمشي على قارب هزاز يمكن أن تتداخل مشكلات التوازن مع المشي ، ويمكن أن تجعل صعود الدرج أو نزوله تحديًا كبيرًا".

خدر أو وخز وفقًا لجمعية التصلب المتعدد الوطنية، فإن الإحساس بالخدر أو الوخز هو أول علامة على مرض التصلب العصبي المتعدد بالنسبة للكثيرين، قد تشعر بهذا في الوجه أو الجسم أو الذراعين أو الساقين، قد يكون لدى الشخص إحساس أقل في يده، أو قد يبدو وجهه مخدرًا.

مشاكل في الرؤية إن مشاكل الرؤية هي أول علامة على التصلب المتعدد لدى كثير من الناس، غالبًا ما يحدث التهاب العصب البصري في غضون سنة واحدة فقط، ويمكن أن يسبب ألمًا مؤلمًا مع حركة العين، أو رؤية ضبابية، أو ضعف الرؤية، أو فقدان القدرة على رؤية اللون، يمكن علاج هذه الحالة بالأدوية ويمكن تصحيحها في كثير من الأحيان.

تصلب أو ضعف يمكن أن يؤدي مرض التصلب العصبي المتعدد إلى زيادة توتر العضلات بشكل لا إرادي، ما يتسبب في تصلب وتشنجات، قد يعاني الشخص المصاب من ضعف عضلي في الذراعين والساقين، قد يكون هذا بسبب قلة الاستخدام أو تلف الألياف العصبية في النخاع الشوكي أو الدماغ الذي يتحكم في العضلات، قد يساعد العلاج الطبيعي.