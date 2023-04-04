تعليم الوادى الجديد: تنفيذ برنامج تدريبى لخطة الإخلاء الصحيح فى حالة الطوارئ

الوادي الجديد-ماهر البهنساوى

أعلن سيد عبد العزيز عطيه وكيل وزارة التربية التعليم بالوادى الجديد ، اليوم الثلاثاء، عن تنفيذ برنامج تدريبي لمدة يوم واحد لأعضاء خطة الطوارئ بالمديرية، حاضر فيه نقيب طارق يحيى من إدارة الحماية المدنية بالمحافظة، وبالتنسيق والتعاون مع مسئول الصحة والسلامة المهنية ( إدارة التخطيط الاستراتيجى والمشروعات ) وإدارتى الأمن والتدريب وحضور أعضاء الخطة، حيث تضمن البرنامج عدة محاور منها، كيفية التعامل مع الحرائق الطبيعية، واستخدام طفاية الحريق في الاطفاء، وكيفيه عمل خطة اخلاء لمبنى مديرية التربية والتعليم فى حال وقوع حوادث أو طوارئ.

واستعرض البرنامج مفهوم السلامة من وقوع الحرائق والاحتياطات التي يتم اتخاذها لمنع أو الحد من إحتمال حدوث الحريق، وتنبيه العاملين في المنشأة إلى وجود حريق في حالة حدوثها، بحيث يتمكن العاملين من إيقاف تهديد النيران بالنسبة لهم وبالنسبة للبيئة أيضاً، وإخلاء المناطق المتضررة من البشر والعمل على إطفاء تلك الحرائق، أو للحد من الأضرار الناجمة عن الحريق، وتعريف المشاركين بالمفاهيم المتعلقة بالحرائق ومثلث الحريق وإرشادات وأساليب مكافحة الحرائق وفقا لأحدث الممارسات والمنهجيات العالمية والتدريب العملي على مكافحة الحرائق.

وتتمثل أهداف البرنامج فى إدارة وقاية المنشئات من أخطار الحريق، والمتابعة والتفتيش على اشتراطات وقاية المبنى من أخطاره، واعداد سيناريوهات مواجهة حوادثه ، ودراسة أنواع الحرائق والإنفجارات ومسبباتها واتقان قواعد التعامل مع الحريق، و استراتيجية المكافحة، وكيفية التعامل مع الحوادث المختلفة وتصحيح السلوك، وحسن التصرف المناسب فى حالات الطوارئ، وتحديد مصادر الخطورة بالمبنى و كيفية تأمينها، وإجراءات السلامة لمنع حدوث الحرائق نتيجة استخدام مصادر الطاقة ( كهرباء – غاز - سوائل قابلة للاشتعال ).