انطلاق معسكرات اليوم الواحد للنشء والتمكين الاقتصادى والاجتماعى محور مُنتدى الحوار الوطنى بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

أطلقت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، معسكرات اليوم الواحد تحت شعار "أبناؤنا مستقبلنا"، بمركز شباب شنو التابع لإدارة شباب كفر الشيخ، بمشاركة 90 طليعا للمرحلة السنية من 8 سنوات وحتى 16 سنة، نظمته إدارة تنمية النشء بالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية النشء بوزارة الشباب والرياضة برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، والدكتورة جيهان حنفى رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء.

وأوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن المعسكر بمركز شباب شنو، تضمن ورش عمل حول التغيرات المناخية والأنشطة البيئية و الخدمة المجتمعية والمواطنة، كما شارك الطلائع الألعاب الترفيهية والترويحية وأنشطة فنية وابداعية، فى أجواء من الفرح بين الأطفال المشاركين، مؤكداً أن إقامة معسكرات اليوم الواحد بمراكز الشباب، تأتي ضمن الفعاليات والأنشطة التعليمية الترفيهية التي تقدمها المديرية للنشء من خلال مراكز الشباب.

أدار الورش التدريبية بمركز شباب شنو، الدكتورة أمل عبد الغني وتوفيق النحراوى وتقام معسكرات اليوم الواحد بمراكز شباب كفر الشيخ بالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية النشء بوزارة الشباب و تنفذ ورش العمل والأنشطة الترويحية على أيدى مدربين متخصصين، بإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب، متابعة تنفيذ لبنى أبو القاسم مدير إدارة تنمية النشء و فريق عمل الإدارة.

ونظمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، جلسات مُنتدي الحوار الوطني للشباب في نسخته الثانية بمركز شباب قبريط بكفر الشيخ، التى أقيمت بمشاركة 25 شابا من أعضاء مركز شباب فوة و مطوبس، وتناولت أبرز ملفات المحورين الاقتصادى والاجتماعى بقرى ومدن كفر الشيخ، والخروج بتوصيات ومقترحات حلول، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

من جانبه، أوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن جلسات الحوار الوطني اليوم بمركز شباب قبريط أثمرت عن مناقشة مستقبل الحرف اليدوية بفوه و مطوبس، تشجيع المشروعات الصغيرة للشباب، حقوق ذوى القدرات الخاصة فى التعيينات الحكومية، وعن أبرز المشكلات المجتمعية بقرى ومدن فوة ومطوبس، ناقش الشباب مشكلة انتشار زواج القاصرات بالقرى، معاناة الطلاب مع أزمة المواصلات والطرق بالمركزين.

واختتمت فاعليات مُنتدي الحوار الوطني للشباب بمركز شباب قبريط، بعد عدد من الجلسات أدارها نعيم سليمان مدرب وزارة الشباب، حول محاور المنتدى الرئيسية السياسية الاجتماعية، الاقتصادية والملفات المتعلقة ومناقشة كل محور والخروج بتوصياته وعرض التوصيات التي أسفرت عنها و تستمر الجلسات بمراكز شباب المحافظة حتى مايو المقبل، منتدى الحوار الوطني بمراكز شباب كفر الشيخ، بإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب و متابعة تنفيذ محمود الصاوى مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني تنفيذ فريق عمل الإدارة.