اليوم السابع
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الثلاثاء، 04 أبريل 2023 12:52 م
أكرم القصاص
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الشباب والرياضة بالوادى الجديد تنفذ معسكرات اليوم الواحد تحت شعار "أبنائنا"

الثلاثاء، 04 أبريل 2023 12:52 م
الشباب والرياضة بالوادى الجديد تنفذ معسكرات اليوم الواحد تحت شعار "أبنائنا" جانب من الحدث
الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

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نفذت مديرية الشباب والرياضة بالوادى الجديد بالتعاون مع مركز شباب الخارجة فعاليات اليوم الأول من معسكرات اليوم الواحد تحت شعار أبنائنا بمشاركة 90 طليع وطليعة حيث بدأ المعسكر بطابور الاصطفاف و بعد ذلك تم تقسيم المعسكر إلى ورش بالتبادل مع المدربين.
 
وقال بهاء شوقي مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالوادى الجديد، أن برنامج معسكر اليوم الواحد يهدف إلى تنمية ورعاية النشء ثقافياً ورياضياََ ومجتمعياََ في ضوء مواكبة الجمهورية الجديدة، وذلك لاكتشاف وإبراز المواهب الفنية والثقافية والرياضية والحياتية لإنشاء جيل واعي صحي وذو فكر مبتكر.
 
وأوضح شوقى، أن المعسكر تضمن عددا من الألعاب الترفيهية والترويحية، وأنشطة فنية وابداعية، وخدمة مجتمعية، فى أجواء من الفرح والسرور بين الطلائع المشاركين.

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