وكيل تعليم الإسماعيلية يفتتح المعرض السنوى لختام الأنشطة.. صور

الإسماعيلية- صبرى غانم

افتتح الدكتور محمد بحيرى وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، اليوم الأحد، المعرض السنوى لختام الأنشطة والذى نظمته مديرية التربية والتعليم بمقر مدرسة تكنولوجيا المعلومات والخاص بأنشطة طلاب المدارس بمختلف المراحل التعليمية، يرافقه الدكتور سامي فضل وكيل المديرية وولاء جمعة مدير عام الشؤون التنفيذية والمشرف العام على المعرض وإسماعيل محسن مدير عام التعليم العام، وضيوف الحفل من المديريات المختلفة وممثلي بيت العائلة المصرية، والقيادات التعليمية بالمديرية والادرات التعليمية

وأشاد الدكتور محمد بحيرى وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، بجهود جميع المشاركين في المعرض من التوجيهات المختلفة والذى يضم كافة منتجات الأنشطة فى مجالات التربية الفنية والتربية الاجتماعية والنشاط الصناعى والابتكارات والعديد من الأعمال الفنية والمشغولات اليدوية التى نفذها الطلاب ومنتجات المدارس من المشغولات اليدوية والأطعمة والمواد الغذائية وعدد من الابتكارات والمخترعات ومشاركة العديد من التوجيهات وهي التربية النفسية والاقتصاد المنزلي والصحافة والخط العربي والوحدة المنتجة والوسائل التعليمية والتربية الاجتماعية ورياض الأطفال والحاسب الآلي والمكتبات وتوجية العلوم .

وأشاد مدير تعليم الإسماعيلية، بجودة المنتجات المعروضة وجهود القائمين على العملية التعليمية بالمحافظة وخاصة الأنشطة الطلابية والمدرسية التى تنمى المواهب لدى الطلاب، وشملت اقسام المعرض المجال الصناعى والتكنولوجيا والمجال الزراعى وعروض لمنتجات الأشغال اليدوية واللوحات الفنية والأعمال التشكيلية من تنفيذ طلاب المدارس ومنتجات المركز الاستكشافى للعلوم والتكنولوجيا وإدارة الموهوبين.