وفاة سيدة باختناق فى حريق عدة منازل بأرمنت الحيط غرب الأقصر

عثر رجال الحماية المدنية على جثمان سيدة فى العقد السادس من العمر متوفية داخل منزلها، نتيجة اختناقها فى حريق بأرمنت الحيط، وتم نقل جثمانها لمشرحة مستشفى حورس التخصصى التابعة لهيئة الرعاية الصحية بأرمنت، وتم إخماد آثار الحريق لمنع وصوله للمنازل المجاورة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وبدأت تفاصيل الواقعة بتلقى غرفة النجدة إخطاراً من الأهالى، يفيد بنشوب حريق فى عدد من المنازل بأرمنت الحيط، وعلى الفور انتقلت لموقع الحريق 4 سيارات إطفاء وسلم هيدروليكى للسيطرة على النيران قبل امتدادها للمنازل المجاورة، وعثر رجال الحماية المدنية على جثمان سيدة تدعى "نادية جريس" 60 سنة، متوفية داخل منزلها نتيجة الاختناق فى الحريق، وتم إخماد الحريق وجارى مواصلة العمل لمنع وصول الأدخنة للمنازل المجاورة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

وكان رجال الحماية المدنية بمديرية أمن الأقصر، تمكنوا من السيطرة على حريق نشب فى إحدى العقارات بشارع التليفزيون بوسط مدينة الأقصر، والذى أسفر عن إصابة 3 مواطنين بضيق تنفس وتشنجات نتيجة الدخان المتصاعد من الحريق، وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقى الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، وبدأت تفاصيل الواقعة بتلقى غرفة النجدة بمديرية أمن الأقصر، إخطاراً من الأهالى يفيد بنشوب حريق فى أحد العقارات بشارع التليفزيون بوسط مدينة الأقصر، وانتقلت على الفور سيارتى إطفاء لموقع الحريق للسيطرة على الوضع قبل امتداد الحريق للعقارات المجاورة، وتمت السيطرة على الحريق فى دقائق معدودة، وتبين إصابة 3 مواطنين جراء الدخان المتصاعد من النيران، وهم كل من "آية محمود" 22 سنة، و"دعاء عيد" 18 سنة، و"رانيا سيد" 18 سنة، وتم نقلهم لمستشفى الكرنك الدولى لتلقى الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.