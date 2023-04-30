السيطرة على حريق فى 7 منازل فى مدينة أرمنت بالأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

نجح رجال الحماية المدنية بمدينة أرمنت غرب محافظة الأقصر ، اليوم الأحد، في السيطرة على حريق في 7 منازل بأرمنت الحيط، وجاري إخماد آثار الحريق لمنع وصوله للمنازل المجاورة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي غرفة النجدة إخطاراً من الأهالى يفيد بنشوب حريق في عدد من المنازل بأرمنت الحيط، وعلى الفور انتقلت لموقع الحريق 4 سيارات إطفاء وسلم هيدروليكي للسيطرة على النيران قبل امتدادها للمنازل المجاورة، وتم إخماد الحريق وجارى مواصلة العمل لمنع وصول الأدخنة للمنازل المجاورة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

ونجح رجال الحماية المدنية بمديرية أمن الأقصر، فى السيطرة على حريق نشب فى إحدى العقارات بشارع التليفزيون بوسط مدينة الأقصر، والذي أسفر عن إصابة 3 مواطنين بضيق تنفس وتشنجات نتيجة الدخان المتصاعد من الحريق، وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقي الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، وبدأت تفاصيل الواقعة بتلقى غرفة النجدة بمديرية أمن الأقصر، إخطاراً من الأهالى يفيد بنشوب حريق فى أحد العقارات بشارع التليفزيون بوسط مدينة الأقصر، وانتقلت على الفور سيارتي إطفاء لموقع الحريق للسيطرة على الوضع قبل إمتداد الحريق للعقارات المجاورة، وتمت السيطرة على الحريق فى دقائق معدودة، وتبين إصابة 3 مواطنين جراء الدخان المتصاعد من النيران، وهم كل من "آية محمود" 22 سنة، و"دعاء عيد" 18 سنة، و"رانيا سيد" 18 سنة، وتم نقلهم لمستشفى الكرنك الدولى لتلقى الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.