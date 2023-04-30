اليوم السابع
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وزير النقل: سنعيد أسطول "القاهرة للعبَّارات" لسابق عهده

الأحد، 30 أبريل 2023 04:13 م
وزير النقل: سنعيد أسطول "القاهرة للعبَّارات" لسابق عهده المهندس كامل الوزير وزير النقل خلال المؤتمر الصحفى
كتب سيد الخلفاوى

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أكد المهندس كامل الوزير وزير النقل، أنه جارٍ التعاقد على شراء سفن لشركة القاهرة للعبارات، لإعادة تشغيل الشركة بكفاءة كما كانت منذ 20 سنة، مشيرا إلى أنه سيتم إعادة الأسطول كما كان بالتعاون مع الجانب الكورى، وكذلك سيتم التعاقد مستقبلا لإنشاء مراكب جديدة للجسر العربى.

وأضاف وزير النقل ، خلال المؤتمر المنعقد الآن بمقر وزارة النقل بالعاصمة الإدارية الجديدة، أنه طالب الشركة بتخفيض تكلفة التصنيع لمصر، أو زيادة حمولة المراكب من 14 ألف طن لـ20 ألف طن بنفس السعر المتعاقد عليه.
 
وتوقع وزارة النقل بعد قليل، عقود بناء 2 سفينة تجارية متعددة الأغراض لصالح وزارة النقل وذلك بالتعاون مع الجانب الكوري الجنوبي، بحضور المهندس كامل الوزير وزير النقل، ورئيس قطاع النقل البحري، ورئيس هيئة موانىء البحر الأحمر، ورئيس شركة القاهرة للعبارات، وقيادات شركة ترسانة ديسون dae sun الكورية الجنوبية ، وذلك بمقر وزارة النقل بالعاصمة الإدارية الجديدة. 
 
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