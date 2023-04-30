جامعة الزقازيق تفوز بالمركز الأول في الكرة الطائرة بالمهرجان الرياضي بجامعة سيناء

الشرقية - حمدى عبد العظيم

حصلت جامعة الزقازيق على المركز الأول فى الكرة الطائرة والمركز الثانى فى كرة السلة، بالمهرجان الرياضي الأول بجامعة سيناء فرع العريش بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة "الإدارة المركزية لإدارة التنمية الرياضية"، والذي جاء تحت شعار "سيناء أولا"، تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، والدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد عنانى عميد كلية الطب ومستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية.

وذلك فى إطار الاحتفال بالذكرى الـ41 لعيد تحرير سيناء تحت شعار "سيناء أولا" بمشاركة 8 جامعات هي "جامعة الزقازيق، وجامعة سيناء بفرعيها العريش والقنطرة وجامعة الدلتا وجامعة الإسماعيلية الأهلية وجامعة قناة السويس وجامعة بورسعيد وجامعة العريش"، إلى جانب مشاركة فريق ممثل من جنود الجيش الثانى الميدانى.

واشتمل وفد جامعة الزقازيق على 36 طالبا وطالبة، منهم 7 طلاب مشاركين بكرة القدم، و7 طلاب بكرة السلة، و12 طالبة بكرة الطائرة، وذلك تحت إشراف محمد متولى مدير عام رعاية الشباب بالجامعة، محمد زقزوق مدير إدارة النشاط الرياضى برعاية الشباب ورئيس الوفد، والمشرفين عصام عامر و محمد رمضان.

وعقب انتهاء الفعاليات والمنافسات بين فرق الجامعات المشاركة، تم تكريم الفرق الفائزة بحضور المهندس محمود راتب نائب رئيس مجلس أمناء جامعة سيناء ، والدكتور حاتم البلك رئيس الجامعة والدكتور عمرو حداد مساعد وزير الشباب والرياضة إنابة عن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وأحمد الديب المنسق العام للمهرجان وعضو الاتحاد العام لمراكز شباب مصر.

وكان وزراء الشباب والرياضة والتضامن والتنمية المحلية والثقافة، ومحافظين شمال سيناء والوادي الجديد والسويس، قد افتتحوا المهرجان الذي تم تنظيمه فى الفترة من 25 وحتى 27 من الشهر الجاري، بحضور ممثلي الجامعات وممثلي فريق الجيش الثاني الميداني المشارك في المهرجان.

وأسفرت نتائج المهرجان الرياضي الأول لجامعة سيناء "سيناء أولا" عن فوز جامعة بورسعيد بالمركز الأول في كرو القدم وجامعة سيناء فرع العريش بالمركز الثاني وجامعة قناة السويس بالمركز الثالث، وفوز جامعة قناة السويس بالمركز الأول في كرة السلة وجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية بالمركز الثالث، وجامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا بالمركز الثاني فى كرة الطائرة وجامعة العريش بالمركز الثالث، وفوز جامعة قناة السويس بالمركز الأول في تنس الطاولة وجامعة العريش بالمركز الثاني وجامعة بورسعيد بالمركز الثالث.