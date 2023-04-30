اليوم السابع
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وزير التنمية المحلية يقدم واجب العزاء لمحافظ المنوفية فى وفاة ابن شقيقه

الأحد، 30 أبريل 2023 10:00 ص
وزير التنمية المحلية يقدم واجب العزاء لمحافظ المنوفية فى وفاة ابن شقيقه وزير التنمية المحلية يقدم واجب العزاء لمحافظ المنوفية
المنوفية - محمد فتحى

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استقبل صباح اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بمقر مكتبه بالديوان العام، لتقديم واجب العزاء فى وفاة ابن شقيقه "على محمد أبو ليمون" وكيل النائب العام والذى وافته المنية أول أمس، جاء ذلك بحضور نائبه محمد موسى، واللواء عماد يوسف سكرتير عام المحافظة، واللواء وليد البيلى السكرتير العام المساعد.

 

وأعرب وزير التنمية المحلية عن خالص تعازيه لمحافظ المنوفية ولأسرة الفقيد داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

 

من جانبه قدم محافظ المنوفية جزيل الشكر لوزير التنمية المحلية لحرصه على تقديم واجب العزاء ومواساته فى مصابه الأليم، داعيا المولى عز وجل أن يجزى الجميع خير الجزاء ولا يريهم الله مكروها فى عزيز لديهم.

 


محافظة المنوفية

محافظ المنوفية

واجب عزاء

وزير التنمية المحلية



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