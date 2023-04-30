محافظ كفر الشيخ ينعى وكيل النائب العام لنيابة دسوق ويقدم العزاء لمحافظ المنوفية

كفر الشيخ- محمد سليمان

نعى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب المحافظ، اليوم، ببالغ الحزن والأسى، المستشار علي أبو ليمون، وكيل النائب العام بنيابة دسوق الجزئية، والذي وافته المنية، أمس، إثر تعرضه لحادث أليم، داعين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، كما أدى محافظ كفر الشيخ واجب العزاء للواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم، بديوان عام محافظة المنوفية.

وكان المستشار علي محمد أبو ليمون، وكيل نيابة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، وافته المنية، أمس الجمعة، إثر تعرضه لحادث سير أليم، وشيع الآلاف جنازة المستشار الراحل علي أبو ليمون، بمسقط رأسه بقرية ميت شريف التابعة لمركز بسيون بمحافظة الغربية، بحضور عدد من القيادات التنفيذية والشعبية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وتحولت صفحات التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا" إلى دفتر عزاء ينعى المستشار الراحل علي أبو ليمون، الذي كان يحظى بدماثة الخلق والأدب الجم والتعامل الراقي مع الجميع.

يذكر أن المستشار الراحل علي أبو ليمون، هو نجل المربي الفاضل محمد أبو ليمون، وكيل إدارة بسيون التعليمية، ونجل شقيق اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية.