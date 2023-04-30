نائب محافظ الإسماعيلية يفتتح معرض الزهور السنوى ويشارك المواطنين فرحتهم.. صور

الإسماعيلية- صبرى غانم

أقامت محافظة الإسماعيلية ، اليوم الأحد، الاحتفال السنوي بأعياد الربيع، والذي تضمن كرنفال العربات المزينة بالزهور وحفلة أميرات الفراولة ومعرض للزهور، الذي تنظمه محافظة الإسماعيلية سنويًّا في فصل الربيع وإعلانًا عن استعداد المحافظة لاستقبال الموسم السياحي لفصل الصيف، بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب المحافظ، اللواء هشام الطويل السكرتير العام المساعد للمحافظة، المستشار العسكري للمحافظة، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ووكلاء الوزارة بمديريات الخدمات.

أقيم الكرنفال بشارع محمد علي، وسط حشد جماهيري كبير، وبمشاركة نحو 18 سيارة مزينة بالزهور ومجسمات ولوحات فنية تمثل مراكز ومدن المحافظة وأحياء المدينة وأهم المشروعات المقامة على أرض الإسماعيلية، بالإضافة إلى مشاركة هيئة قناة السويس وعدد من الشركات الخاصة لأول مرة.

وأكد نائب المحافظ أن المحافظة بهذا الكرنفال تعلن عن موسم الصيف، واستعدادها لاستقبال ضيوفها من جميع المحافظات لقضاء فترات ممتعة، لافتًا إلى أنه تم رفع درجة الاستعداد في جميع المديريات لاستقبال ضيوف الإسماعيلية.

وانطلقت الاحتفالات الساعة الرابعة عصرًا من أمام ديوان عام المحافظة القديم بشارع محمد علي، بافتتاح "عصام" لمعرض الزهور والذي يستمر لمدة 3 أيام، وشارك فيه جهاز التطوير والتجميل ومديرية الزراعة بالإسماعيلية وعدد من المشاتل الخاصة.

تلاه ديفلية العربات المزينة بالورود، والذي يمثل عدة جهات حكومية وبعض الشركات الخاصة.

كما تم الاحتفال بأميرات الفراولة من بنات الإسماعيلية الصغار كما هو معتاد في هذا الاحتفال، والذي يمثل إرث ثقافي وتقليد مميز تشتهر به محافظة الإسماعيلية وارتبطت به الأجيال المختلفة.

ضمَّ الاحتفال أيضًا فقرات فنية وترفيهية مختلفة، مصحوبة بماسكات وعرائس لرسم البهجة على وجوه الأطفال والكبار.

كانت محافظة الإسماعيلية قد وجهت دعوة عامة لأهالي محافظة الإسماعيلية لحضور احتفالات أعياد الربيع، في تمام الساعة الرابعة عصر اليوم، وأشرفت إدارة السياحة بمحافظة الإسماعيلية، على احتفالات أعياد الربيع بالمحافظة، والذي يعد انطلاقة لموسم الإجازات والصيف، حيث شهدت محافظة الإسماعيلية خلال الفترة الماضية وعيد الفطر الماضي إقبالًا كبيرًا من زوار المحافظة، الأمر الذي يبشر بموسم صيفي كبير.

وأوضح مدير إدارة السياحة بالمحافظة، أن معرض الزهور يقام لمدة 3 أيام، وذلك بالتعاون والتنسيق مع هيئة قناة السويس وجهاز التطوير والتجميل وبعض المشاتل الخاصة، مشيرًا إلى أنه طبقًا لتعليمات محافظ الإسماعيلية فإن المحافظة بكامل أجهزتها الأمنية والتنفيذية قامت بتأمين الاحتفال وخط سير كرنفال عربات الزهور، بالإضافة إلى جاهزية مستشفيات الإسماعيلية والتأمين الصحي الشامل بالمحافظة على استقبال ومواجهة أي طارئ.

وحرص نائب المحافظ على التقاط الصور التذكارية مع أميرات الفراولة وأهداهن هدايا عينية.