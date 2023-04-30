نائب رئيس جامعة القناة يتابع التجهيزات الأخيرة للمؤتمر السنوى للبحوث الطلابية

الإسماعيلية- صبرى غانم

أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السوي س، أن المؤتمر السنوي للبحوث الطلابية فى نسخته الخامسة سيشهد مشاركة 600 طالب وطالبة يُمثلون جميع كليات الجامعة، كما يُقام لى هامش المؤتمر معرضين "معرض الفن والإبداع ، ومعرض الحرف والمشغولات والمنتجات اليدوية "، مُتمنياً للطلاب واللجنة المنظمة مؤتمراً ناجحاً وتوصيات قابلة للتطبيق .

وتماشياً مع هذا السياق، قام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بالإجتماع بأعضاء اللجنة المنظمة للمؤتمر لوضع اللمسات الأخيرة استعداداً لإنطلاق فاعليات المؤتمر السنوي الخامس للبحوث الطلابية والمزمع عقده فى الثانى من مايو القادم تحت عنوان " واقع وتحديات التنمية المستدامة رؤية مصر 2030".

واستعرض "عبد النعيم" جاهزية اللجان، مؤكداً أنه تم الإنتهاء من تجهيز الـ ID وشهادات التقدير، مُعلناً عن إستحداث لجنة تحكيم للمعرض الفنى مع إضافة ثلاث جوائز مالية للمعرض الفنى .

كما تابع نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، جاهزية لجنة الإستقبال التى تضم 20 طالبا وطالبة من جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية و 25 طالبا وطالبة من جامعة قناة السويس ، مؤكداً أنه على كل قطاع من القطاعات المشاركة إعداد توصيات خاصه به لعرضها فى جلسة إعلان النتائج .