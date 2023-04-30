اليوم السابع
Ads
الأحد، 30 أبريل 2023 09:10 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

مقتل شخص وإصابة 7 آخرين في مشاجرة بمقاطعة كورنوال البريطانية

الأحد، 30 أبريل 2023 08:16 م
مقتل شخص وإصابة 7 آخرين في مشاجرة بمقاطعة كورنوال البريطانية الشرطة البريطانية
كتب: أحمد علوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قتل شخص وأصيب سبعة آخرون على الأقل في هجوم بسكين في بلدة بودمين في مقاطعة كورنوال جنوب غربي المملكة المتحدة، حسبما ذكرت شرطة ديفون وكورنوال.

وقالت الشرطة البريطانية إنه تم استدعاء مسؤولي إنفاذ القانون في الساعة 03:15 صباحا اليوم الأحد بعد الإبلاغ عن مشاجرة خطيرة، مضيفة أنه تم الإبلاغ عن "أن شخصا كان بحوزته سكين"، وتقول وسائل الإعلام إن الحادث وقع خارج ملهى ليلي.
 

وأفاد تقرير للشرطة بأنه تأكد وفاة رجل في الثلاثينيات من عمره في مكان الحادث، وإصابة سبعة رجال ونساء على الأقل ونقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج".

 


كورنوال

بريطانيا

مشاجرة فى بريطانيا



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة