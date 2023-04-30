مقتل شخص وإصابة 7 آخرين في مشاجرة بمقاطعة كورنوال البريطانية

قتل شخص وأصيب سبعة آخرون على الأقل في هجوم بسكين في بلدة بودمين في مقاطعة كورنوال جنوب غربي المملكة المتحدة، حسبما ذكرت شرطة ديفون وكورنوال.

وقالت الشرطة البريطانية إنه تم استدعاء مسؤولي إنفاذ القانون في الساعة 03:15 صباحا اليوم الأحد بعد الإبلاغ عن مشاجرة خطيرة، مضيفة أنه تم الإبلاغ عن "أن شخصا كان بحوزته سكين"، وتقول وسائل الإعلام إن الحادث وقع خارج ملهى ليلي.



وأفاد تقرير للشرطة بأنه تأكد وفاة رجل في الثلاثينيات من عمره في مكان الحادث، وإصابة سبعة رجال ونساء على الأقل ونقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج".