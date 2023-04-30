مصرع وإصابة شخصين فى حادث تصادم دراجة نارية وتوك توك فى العياط

لقى شخص مصرعه وأصيب آخر فى حادث تصادم بين دراجة نارية وتوك توك أعلى الطريق السريع بمنطقة العياط، وتم نقلهما إلي المستشفي.
تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الخدمات المعينة بطريق السريع في العياط بوجود مصادمة، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين تصادم دراجة نارية بتوك توك، وأسفر الحادث عن وفاة شخص ونقل للمشرحة وإصابة آخر تم نقله للمستشفى المركزى لتلقي العلاج، ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة وتم رفع حطام الحادث .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة