إصابة عروسين وشقيقة العريس في حادث تصادم بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

أصيب عروسان وشقيقة العريس، أمس، بسحجات وكدمات متفرقة بأنحاء الجسد إثر تعرضهم ل حادث تصادم وقع بين سيارة العروسين ودراجة بخاري توك توك نطاق مركز أولاد صقر محافظة الشرقية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد ورود إشارة مستشفي اولاد صقر المركزى بوصول " دينا ج ل" 21 عاما مصابة بسحجات وكدمات و" إسلام ح م" 28 عاما مصابا بجرح قطعى بالرأس وسحجات و شقيقته " لمياء" 25 عاما مصابة بسحجات وكدمات، تم تقديم الإسعافات الأولية لهم والعلاج اللازم.

وتبين من التحريات حدوث إصابة العروسين وشقيقة العريس إثر تعرضهم لحادث تصادم بين سيارة ملاكى وتوك توك بطريق اولاد صقر، وتم رفع أثار الحادث من الطريق، ومغادرة المصابين المستشفى بعد تماثلهم للشفاء.