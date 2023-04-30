مصرع طالب في حادث تصادم على الطريق الزراعى الشرقى بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

شهد الطريق الزراعى الشرقى دائرة مركز شرطة دار السلام جنوب شرقى محافظة سوهاج وقوع مصادمة على الطريق بين سيارة ميكروباص وتروسيكل عقب اختلال عجلة القيادة بيد قائد السيارة نتج عن التصادم وفاة طالب وتم نقل الجثة إلى مستشفى دار السلام المركزى تحت تصرف النيابة العامة والتي صرحت بدفن الجثة.

كان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مساعده لفرقة الشرق يفيد بوفاة طالب في حادث تصادم بين سيارة وتروسيكل تم الدفع بقوات إدارة المرور إلى مكان الحادث وتم رفع أثار الحادث وإعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية والعميد رئيس فرع بحث الشرق والمقدم رئيس وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام بوجود حادث تصادم ومتوفي بالطريق الزراعي الشرقي دائرة المركز حيث تبين أنه أثناء سير سيارة " ميكروباص " قيادة المدعو عبد الحميد ص ع ا 32 سنة سائق ويقيم دائرة المركز أختلت عجلة القيادة بيده وإصطدم " بتروسيكل " قيادة المدعو عبد القوي ج ف ي 18 سنة طالب ويقيم بذات الناحية.نتج عن الحادث وفاة قائد التروسيكل وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفي المركزي.

وبسؤال قائد السيارة ونجل عمومة المتوفي المدعو محمد ع ي 54 سنة عامل زراعي ويقيم بذات الناحية بمضمون ما تقدم وأتهم الأخير قائد السيارة بالتسبب في الحادث تم تحرير محضر بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التي تولت الحقيق.