التصريح بدفن جثة طفل لقى مصرعه غرقا بنهر النيل

تمكنت قوات الإنقاذ النهرى بمديرية أمن سوهاج من إنتشال جثة طفل يبلغ من العمر 15 سنة لقى مصرعه غرقا بنهر النيل دائرة قسم شرطة ثان سوهاج تم نقل الجثة إلى المستشفى والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، وبتوقيع الكشف الطبي عليها بمعرفة مفتش الصحة، تبين أن سبب الوفاة "إسفكسيا الغرق" ولا توجد شبهة جنائية.

كان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مأمور قسم شرطة ثان سوهاج يفيد بوفاة طفل غرقا بنهر النيل دائرة القسم، وتم انتشال جثته بمعرفة قوات الإنقاذ النهرى وتم نقللها للمستشفى العام.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية والعقيد مفتش مباحث قسم ثان وضباط وحدة مباحث القسم بغرق طفل بنهر النيل بشارع كورنيش النيل الغربي دائرة القسم وتم إنتشال الجثة " بمعرفة قوات وحدة الإنقاذ النهري " حيث تبين غرق المدعو زياد ا ص م ع 15 سنة طفل ويقيم دائرة قسم أول سوهاج.

وبسؤال كل من والده أيمن ص م ع 40 سنة حاصل علي دبلوم صناعي وشقيقه محمد ا ص م شاهد واقعة ويقيمان بذات الناحية بأنه أثناء قيام المذكور بالإستحمام بنهر النيل رفقة الثاني ولعدم إجادته السباحة غرق به وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة " إسفكسيا الغرق "ولا توجد شبهة جنائية تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة والتي صرحت بدفن الجثة.