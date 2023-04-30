مصرع شاب وإصابة زوجته فى حادث اصطدام دراجة نارية بعمود إنارة فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

لقى شاب مصرعه وأصيبت زوجته بإحدى قرى مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وذلك إثر اصطدام دراجة نارية كانا يستقلانها بعمود إنارة، تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.