مصرع شاب وإصابة زوجته فى حادث اصطدام دراجة نارية بعمود إنارة فى المنوفية

لقى شاب مصرعه وأصيبت زوجته بإحدى قرى مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وذلك إثر اصطدام دراجة نارية كانا يستقلانها بعمود إنارة، تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
تلقى اللواء حازم سامى مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، يفيد بمصرع شاب وإصابة زوجته بإحدى قرى مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وذلك إثر اصطدام دراجة نارية كانا يستقلانها بعمود إنارة، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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