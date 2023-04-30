إزالة 28 حالة تعد بالبناء المخالف وتحرير 54 مخالفة تموينية فى المنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

تواصل الوحدات المحلية بمحافظة المنيا، جهودها فى تكثيف حملات الإزالة ورصد التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، وكافة حالات البناء العشوائى المخالف وغير المرخص، وذلك تنفيذاَ لتعليمات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا لرصد كافة حالات التعدى على الأراضى داخل نطاق المحافظة والتعامل معها بكل حسم مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

قال اللواء أحمد السايس رئيس مركز ملوى، إن الوحدة المحلية أزالت 25 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضى الزراعية بقرى ملوى منها (14) حالة تعد بالبناء على أملاك الدولة بمنطقة مخر السيول بـ"قرية الشيخ عبادة"، وحالتين تعد بالبناء المخالف بدون ترخيص بـ"حى شرق المدينة " منها إزالة أعمال بناء سور وكذلك شدة خرسانية بأحد المنازل، وتم التحفظ على المعدات المستخدمة فى البناء واتخاذ الإجراءات القانونية.

وفى "قرية إبشادات " تم رصد حالة تعد بناء سور على أملاك الدولة بـ"عرب أبوقلتة"، وحالة بناء مخالف فى المهد بـ"عرب بنى خالد “، بالإضافة إلى إزالة 4 حالات تعد بالبناء على أملاك الدولة بـ"قرية البرشا"، وحالة بناء مخالف بدون ترخيص بـ"قرية قلبا"، وأخرى بـ"قرية تونه الجبل"، فيما تمكنت الوحدة المحلية بقرية قلندول" من إزالة دور الثانى علوى بأحد المبانى.

وفى نفس ذات السياق، تمكنت الوحدة المحلية بمركز بنى مزار من إزالة (3) حالات تعد بالبناء المخالف، منها فك شدة خشبية خلف المقابر "بناء بدون ترخيص" وتشميع المنزل، وكذلك فك شد خشبية فى المهد بـ"قرية أشروبة "، بالإضافة إلى إزالة حالة بناء مخالف خارج الحيز العمرانى بـ"قرية شلقام ".

وفى سياق متصل أعلنت مديرية التموين بالمنيا اليوم الأحد، عن ضبط 54 مخالفة تموينية متنوعة خلال الحملات التفتيشية والرقابية التى تنظمها المديرية بالتعاون مع الجهات المعنية، وذلك تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، بالمتابعة الدورية والمرور المستمر على المنشآت والقطاعات الخدمية والمخابز البلدية والأسواق، بهدف إحكام الرقابة على كافة السلع والمواد الغذائية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.