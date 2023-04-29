أبطال باراتايكوندو مطوبس بكفر الشيخ يحصدون المركز الثانى ببطولة الجمهورية

كفر الشيخ- محمد سليمان

حصد أبطال باراتايكوندو نادى مطوبس الرياضى بمحافظة كفر الشيخ، القادرون باختلاف على المركز الثانى فى الترتيب العام على مستوى بطولة الجمهورية للباراتايكوندو "كروجى وبومزا" التى أقيمت بالصالة المغطاة بنادي قارون بمحافظة الفيوم لكل الإعاقات، كما تستمر البطولة، حتى اليوم السبت، كما حصد الأبطال ثلاث ميداليات ذهبية وميدالية فضية وميدالية برونزية فى "الكروجى" و4 ذهبيات وفضية فى "الجنويور والكاديت البومزا" ووذلك برعاية وزارة الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

وأوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن أبطال مطوبس للعبة الباراتايكوندو استطاعوا أن يحققوا إنجازا رياضيا هو الأول من نوعه فى وسط الدلتا بحصولهم على المركز الثانى فى الترتيب العام على البطولة، معلناً عن أسماء الأبطال الحاصلين على الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية وهم "طلعت عبد النبى حاصلاً على ذهبيتين، منه الشطلاوي حاصلة على ذهبيتين، عبدالرحمن جمعة حاصلاً على ذهبية وفضيه، سارة زغلول محققة ذهبية و فضية، جودة خباطه حاصدة ذهبية وبرونزية" بإشراف عبد المنعم الكنانى وكيل المديرية للرياضة و متابعة محمود مناع مدير إدارة شباب مطوبس.

كما وجه وكيل وزارة الشباب والرياضة التهنئة للاعبين و لمجلس إدارة النادي بقيادة أشرف فليفل، رئيس مجلس إدارة النادي والجهاز الفني بقيادة كابتن محمود الشهاوي مدرب ومكتشف الأبطال، البطولة هى الأولى التى تنظم مستقلة بذاتها وليست على هامش بطولة للأسوياء، لاكتشاف مواهب جديدة للعبة من أبنائنا القادرون باختلاف وتعد البطولة هي الأولى التي تجمع كل الإعاقات وبينها تايكوندو بالكراسي المتحركة، كان قد فتح الاتحاد المصرى للتايكوندو باب التسجيل بالبطولة قبل إجازة عيد الفطر المبارك.