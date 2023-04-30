محافظ قنا يستقبل 55 مواطنا بمكتبه لبحث شكاواهم

قنا ــ صابر سعيد

استقبل اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، وحسام حمودة، السكرتير العام، اليوم 55 مواطنا بمكتبهما، للاستماع لشكاواهم عن قرب، والاستجابة السريعة لمطالبهم وتقديم الدعم اللازم للحالات الأولي بالرعاية، بهدف تحقيق الأمن الاجتماعى والحياة الكريمة لهم، وإعطاء كل ذي حق حقه وتبسيط الإجراءات المتعلقة بمعاملاتهم في ظل ما تسمح به اللوائح والأنظمة الحكومية، جاء ذلك بحضور حسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بقنا.

وقال محافظ قنا، إن استقبال المواطنين وحل مشاكلهم، يأتى تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بتفعيل كل آليات التواصل مع المواطنين بالمحافظات، والاستماع لشكاواهم وسرعة الرد عليها وحلها بما يحقق رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة إليهم.

وأضاف "الداودي"، أن خدمة المواطنين والاستماع إلى شكاواهم وسرعة حلها، تأتي على رأس أولويات القيادات التنفيذية بالمحافظة، مؤكدا أنه يتم الاعتماد على كل وسائل استقبال الشكاوى، من خلال استقبال المواطنين بمكاتب القيادات للإستماع إلى شكواهم ، فضلا عن إستقبال الشكاوى من خلال بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة، ومن خلال الخط الساخن لمجلس الوزراء 16528، وكذلك من خلال مكتب خدمة المواطنين بالديوان العام للمحافظة، مشيرا إلى أن محافظة قنا تأتي في صدارة المحافظات التى حققت نسب عالية في الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين، وفقا للتقارير الشهرية التى يصدرها مجلس الوزراء.