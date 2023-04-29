حياة كريمة فى قنا.. المشروعات تحقق أحلام أهالى مركز قوص.. فيديو

بلغ نصيب محافظة قنا من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" 1872 مشروعا فى مختلف القطاعات الخدمية، وتتوزع المشروعات على 19 مجلسا قرويا و87 قرية رئيسية و722 نجعا وعزبة فى 5 مراكز باستثمارات تصل إلى 31 مليار جنيه يستفيد منها حوالى 1.5 مليون مواطن يقطنون الريف.





وبلغت نسبة تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى بمحافظة قنا أكثر من 90% وتم استلام العديد من المنشآت وجارى افتتاحها تجريبياً، وأنهت حياة كريمة فى مركز قوص بقرية خزام، ومجمع الخدمات وتم الانتهاء من تنفيذه بنسبة 100 %، بالإضافة إلى وحدة التضامن الاجتماعى بالعيايشا والتى تقع على مساحة 755 م2 تم الانتهاء من تنفيذها بنسبة 100%، ووحدة صحية بقرية المفرجية والتى تتكون من 3 طوابق على مساحة 1300 م2.

وأنشأت حياة كريمة محطة الرفع الرئيسية لقرية حجازة قبلى المقامة على مساحة 2000 متر بتكلفة مالية تصل إلى 40 مليون جنيه كما أنهت حياة كريمة إنشاء وحدة تضامن اجتماعى بقرية حجازة مقامة على مساحة 325 ومجمع الخدمات الحكومية مقام على مساحة 450 مترا.