محافظ دمياط تتابع مستجدات الموقف التنفيذى لمشروع تطوير مدخل المحافظة

دمياط معتز الشربينى

أجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط جولة ميدانية، بمدينتى دمياط ورأس البر لمتابعة الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات التى تنفذها شركة المقاولون العرب حيث رافقها خلالها المهندس حسام الريفى عضو مجلس إدارة الشركة و عدد من ممثلى قطاع شرق الدلتا بالشركة.

هذا وفى مستهل الجولة تفقدت " محافظ دمياط " طريق شطا بمدخل المحافظة لمتابعة مستجدات الموقف الخاص بتطويره كمرحلة اولى لتوسعة الطريق ليشمل كل اتجاه 3 حارات مرورية بإجمالى عرض 10.75م للاتجاه الواحد، علاوة على إضافة حارة خدمية بعرض 3 متر بالاتجاه من دمياط/ بورسعيد، بالإضافة إلى إنشاء جزيرة وسطى وارصفة جانبيةوشبكة لصرف مياه الأمطار فضلا عن إنارة وتشجير الطريق واعادة تخطيط الدوران بدايةً من الكمين القديم حتى مدخل مدينة دمياط.

فيما وقد بحثت " المحافظ " خطة العمل وفقًا لطبيعة كافة القطاعات بالطريق للارتقاء بالشكل الحضارى للمنطقة والتى تُعد من أهم المداخل للمدينة ،حيث أكدت على الالتزام بالجدول الزمني للمشروع ، والعمل وفقًا لخطة محددة لتيسيرالحركة المرورية بالمنطقة و الإسراع بخطوات التنفيذ لتحقيق رؤية المحافظة للإرتقاء بالشكل الحضارى لمدخل المحافظة و رفع كفاءة هذا الطريق الحيوى .