محافظ دمياط: إزالة 25 حالة تعد على أملاك الدولة بمركز كفر سعد

دمياط معتز الشربيني

أعلنت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط ، أنه ومع انطلاق المرحلة الأولى من الموجة الـ21 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، فقد تم رفع درجة الاستعداد بالتعاون مع الجهات المعنية لتحقيق المستهدف من تنفيذ تلك المرحلة والتى تستمر حتى 19 مايو المقبل.

وأضافت "المحافظ" أنه ومع تنفيذ حملة مكبرة فى أول أيام المرحلة تم خلالها إزالة 25 حالة تعدى على أملاك الدولة بمركز كفر سعد، وذلك بعدد4 حالات تابعة لولاية الإدارة العامة لصرف دمياط وعدد 21 حالة تابعة لولاية الموارد المائية والرى، بمساحة اجمالية 2795 م2.

واشارت الدكتورة منال عوض، إلى أن هناك تعاون كبير بين كافة الجهات للتصدى لجميع صور التعديات، مشيرة إلى أنه تم توجيه الوحدات المحلية بالتعاون الحاسم مع المخالفات فى المهد، والمتابعة الدورية للأراضي المستردة لمنع اى محاولات أخرى للتعدى عليها، كما لفتت إلى انه تم وضع خطة عمل محددة لتنفيذ المستهدف من إطلاق تلك الموجة وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وجاءت حملة اليوم تحت إشراف اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد و اللواء سالم ابراهيم، مساعد مدير الأمن وبحضور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد وممثلى الإدارة العامة للصرف والرى.