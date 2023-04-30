محافظ بورسعيد يناقش مقترحات تنفيذ مشروعات الحفاظ على مقدرات المدينة التراثية

بورسعيد - محمد عزام

التقى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، اليوم الأحد، الدكتور محمد الكحلاوي رئيس الاتحاد العام للأثريين العرب، والدكتورة سهير حواس أستاذ العمارة بكلية الهندسة جامعة القاهرة، والمشرف العام على مشروع القاهرة الخديوية، ودكتورة داليا الكيرداني أستاذ العمارة والخبيرة الدولية في التراث، وأيمن جبر رئيس جمعية بورسعيد التاريخية، وحسام بيومي أمين صندوق جمعية بورسعيد التاريخية، وذلك لبحث ومناقشة سبل التعاون مع المحافظة، فيما يتعلق بتنفيذ مشروعات لدعم مقدرات مدينة بورسعيد التراثية والحفاظ عليها.

ورحب محافظ بورسعيد بالحضور، متطرقاً للحديث عن مقدرات المحافظة ومعالمها التراثية والتاريخية، وتم استعراض آليات وسبل التعاون التي تسهم في الحفاظ على هذه المقدرات التراثية، وتحقيق الإستغلال الأمثل لها، وذلك بما يدعم التنمية السياحية التي تشهدها بورسعيد حاليا.

ووجه الحضور الشكر لمحافظ بورسعيد على حسن الاستقبال والترحيب بالتعاون المثمر، كما أشادو بمجهودات محافظ بورسعيد في تنفيذ أوجه التنمية المختلفة، وجعل بورسعيد في مصاف المدن الحضارية المتطورة، متمنيين مزيد من النجاح والازدهار لمحافظة بورسعيد.