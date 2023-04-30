محافظ بورسعيد: "المثلث المعدوم" ستصبح نموذجا للقرية الذكية لتوفير حياة كريمة

بورسعيد محمد فرج

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اليوم، اجتماعا موسعا، لمتابعة آخر مستجدات أعمال اللجنة المشكلة بالقرار رقم 273 لسنة 2023 بشأن تطوير وتنمية منطقة المثلث المعدوم، واستعراض الخطوات التنفيذية التي تمت حتى الآن، بالتعاون مع الجهات المعنية للبدء في تطوير المنطقة تماشيا مع خطة التنمية المستدامة على أرض بورسعيد، جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء عاطف وجدي السكرتير العام ، وعبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد، والمهندس سيد خلف مستشار المحافظة للمساحة، ومدير الجهاز النتفيذى اللواء محمد حسينى، ومستشاري المحافظة، والدكتور صلاح مصيلحي رئيس مجلس إدارة حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية و المدير التنفيذي للجهاز ورئيس قطاع استصلاح الأراضى وعميد كلية هندسة جامعة بورسعيد وممثل كليه علوم الثروة السمكية جامعة كفر الشيخ، وممثل مكتب الدكتور ضياء كونسلت، ودكتور رجائى غانم ودكتورة هبه يوسف منسق عام المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية عن محافظة بورسعيد، وممثلي الثروة السمكية وعدد من الجهات المعنية.

واستعرض محافظ بورسعيد، آخر مستجدات أعمال الحصر والتدقيق التي جرت بمنطقة المثلث، وقدم المهندس سيد خلف مستشار المحافظة للمساحة عرضا حول الأجراءات التي تم اتخاذها بالمنطقة والتي شملت أعمال تدقيق وحصر 4608 قطع بإجمالي 19 ألف فدان، فضلا عن أعمال التواصل مع المواطنين، وعرض موقف قياسات الجودة للمياه وملوحتها، وموقف مخطط التجمع العمراني للمنطقة، كما قدم الدكتور شرف عزمي ممثل مكتب الاستشاري ضياء كونسلت، مشروع تطوير منطقة المثلث بمراحله، والتصور العام للتخطيط بما يضمه من مناطق اقتصادية وتجارية وسكنية وخدمات ملحقة، وتوطين الأسر وفقا لنظام حياتهم، ومخطط تصوري للمنطقة بشكل يتوافق مع طبيعة المنطقة وقاطنيها.

كما استمع محافظ بورسعيد للتنسيقات التي تمت بين الثروة السمكية ومحافظة بورسعيد في هذا الشأن، وشهد اللقاء مناقشة عددا من المقترحات الخاصة بتطوير المنطقة وفقا لأهداف التنمية المستدامة.

وخلال كلمته، وجه محافظ بورسعيد الشكر لكافة الجهات المختصة والمعنية بأعمال الحصر والتدقيق و وضع المخطط المبدئي للتطوير، مشيدا بجهودهم في هذا الملف، قائلا " أننا نسير في الطريق الصحيح، وسيتم البدء في اتخاذ الإجراءات التنفيذية بداية من غدا، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية".

وأشار محافظ بورسعيد إلى أنه تم انشاء رقم حساب بصندوق المحافظة خاص باعمال تطوير وتنمية منطقة المثلث، للبدء في أعمال التقنين بالمنطقة، لافتا إلى أنه بعد الانتهاء من أعمال التسكين سيتم إقامة المزارع السمكية على مراحل، حيث ستشمل المنطقة أعمال تطوير تضم مجمعات سكنية، ومزارع سكنية، على أعلى مستوى تليق بقاطني منطقة المثلت.

كما أكد أن المنطقة سوف تعتمد على الطاقة الشمسية وستصبح نموذجا للقرية الذكية، موجها كافة الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على قراره بتنمية وتطوير منطقة المثلث، وتوفير حياة كريمة للمواطنين بهذه المناطق.